Нефть подешевела до рекордного уровня

Цена на нефть сорта Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это стало рекордно низким уровнем более чем за месяц, с 11 июня, сообщает Лента.Ру.

К моменту подготовки материала цена сентябрьского фьючерса Brent составляла 71,59 доллара за баррель. На минимуме нефть дешевела до 71,46 доллара за баррель. Стоимость WTI опускалась ниже 70 долларов за баррель.

18 июля участники ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти до конца года на 0,4 миллиона баррелей в сутки, начиная с августа. До конца 2022 года они продлили соглашение о регулировании, ограничивающее добычу. Ранее договоренностям мешала позиция ОАЭ, но страна согласилась не препятствовать консенсусу в обмен на увеличение своей квоты. Перспективы срыва сделки вызывали опасения у экспертов, ожидавших новой ценовой войны.