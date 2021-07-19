В Минздраве сообщили, когда в регионы доставят вакцину Moderna

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе в регионы доставят половину партии вакцины Spikevax производства американской компании Moderna, а также почти 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca, сообщает Укринформ.

"На этой неделе в регионы поступит еще: 1 000 020 доз вакцины от компании Moderna для первой прививки (вторая партия поступит через определенный временной интервал для второй дозы 1 000 000 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech (ее доставят в Украину в среду и она будет доставлена к выходным, чтобы центры массовой вакцинации прививали как можно больше желающих) и 100 800 доз вакцины AstraZeneca", - сообщил Ляшко.

Сейчас, по данным министра, по состоянию на утро 19 июля в регионах есть: 1 003 589 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech; 317 033 дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцины AstraZeneca, которые используют исключительно для второй прививки.

Ляшко добавил, что инфраструктура вакцинации от COVID-19 предусматривает работу 3 127 пунктов прививки, которые расположены по всей стране и в том числе и в селах, что обеспечивает равный доступ к защите от коронавируса всего населения Украины.