Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок
Фото: Pixabay

Лето – время недорогих овощей, когда можно делать заготовки на зиму. Овощные салаты в банках, это не просто гарнир, а отдельные очень вкусные блюда, которые обязательно стоить попробовать, сообщает Сегодня.

Для салатов на зиму можно использовать практически любые овощи: баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки, цветную капусту или тыкву. Некоторые рецепты включают грибы, фасоль и даже крупы – гречку, рис, перловку.

Далее лучшие рецепты заготовок на зиму из сезонных овощей, которые порадуют зимой насыщенным летним вкусом, ярким цветом и, конечно же, витаминами.

Салат на зиму с кабачками, помидорами и перцем

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенных кабачков
  • 1,5 кг помидоров
  • 4 болгарских перца
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. поваренной соли
  • 1 ст. л. уксуса 9%
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
  2. Помидоры нарезать средними кубиками.
  3. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
  4. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
  5. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
  6. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
  7. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
  8. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг зеленых помидоров
  • 2-3 сладких перца
  • 500 г моркови
  • 500 г лука
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • Перец горошком
  • Зелень петрушки и укропа – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать тонкой соломкой лук и перец, морковь натереть на крупной терке и обжарить подготовленные овощи на растительном масле.
  2. Помидоры нарезать мелко, соединить с обжаренными овощами и тушить 40 минут.
  3. Затем добавить сахар, соль, перец горошком и измельченную зелень и тушить еще 30 минут.
  4. Готовый салат разложить в стерилизованные банки, закатать и, укутав, оставить до полного остывания.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1/2 сладкого перца
  • Зонтики укропа – по вкусу
  • Кинза или другая зелень – по вкусу
  • 2/3 стакана яблочного уксуса
  • 2/3 стакана растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Натереть кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
  2. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой.
  3. Перемешать овощи, добавить мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
  4. Разложить овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
  5. Для заправки смешать уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
  6. Залить банки заправкой, закрыть крышками, встряхнуть. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
  7. Для консервирования салата прикрыть литровые банки крышками и стерилизовать 40 минут. Закатать, перевернуть вверх дном на полотенце и дать полностью остыть.
  8. Хранить кабачки по-корейски в прохладном месте.

Салат из баклажанов на зиму

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 6 кг баклажанов
  • 6-8 шт. красного болгарского перца
  • 3-4 шт. острого перца
  • 200 г чеснока
  • 0,5 стакана уксуса 9 %
  • 0,5 стакана растительного масла
  • 2 ст. л. соли
  • 1 стакан сахара

Способ приготовления:

  1. Банки помыть с содой. Простерилизовать любым способом банки и крышки. Баклажаны помыть, отрезать хвостики.
  2. Баклажаны порезать вдоль и поперек на восемь частей.
  3. Посыпать солью ( 1-2 ст. ложки с горкой), перемешать и дать постоять 2 часа. Затем хорошо промыть.
  4. Залить холодной водой, дать закипеть. Варить 5 минут на среднем огне. Слить воду с баклажанов.
  5. Сделать маринад. Для этого помыть и очистить от семян сладкий перец. Очистить чеснок. Пропустить через мясорубку сладкий и горький перец, чеснок. Добавить растительное масло, соль, сахар и уксус и довести маринад до кипения.
  6. Отварные баклажаны залить рассолом, дать закипеть. Варить на среднем огне 5 минут.
  7. Баклажаны разложить в стерильные банки, закатать, перевернуть на крышки, укутать до полного остывания.

Салат из цветной капусты на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг цветной капусты
  • 3 болгарских перца
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 120 мл воды
  • 120 мл растительного масла
  • 120 мл уксуса 9%
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. кардамона

Способ приготовления:

  1. Капусту очистить от листьев. Разобрать на соцветия и выложить в миску. Залить капусту кипятком на 10 минут.
  2. Морковь и перец очистить. Очистить лук.
  3. В большую кастрюлю сложить полосками нарезанный перец и полукольцами нарезанный лук. Добавить нашинкованную морковь и капусту без воды.
  4. В миску налить полстакана горячей воды и добавить специи. Добавить соль и сахар, влить уксус. Хорошо перемешать заливку.
  5. Залить овощи маринадом и оставить на 1 час. Разложить по банкам. Стерилизовать пол литровые банки 10-12 минут.
  6. Закатать и убрать в тепло на 12 часов. Хранить в погребе.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics