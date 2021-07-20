Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок
Лето – время недорогих овощей, когда можно делать заготовки на зиму. Овощные салаты в банках, это не просто гарнир, а отдельные очень вкусные блюда, которые обязательно стоить попробовать, сообщает Сегодня.
Для салатов на зиму можно использовать практически любые овощи: баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки, цветную капусту или тыкву. Некоторые рецепты включают грибы, фасоль и даже крупы – гречку, рис, перловку.
Далее лучшие рецепты заготовок на зиму из сезонных овощей, которые порадуют зимой насыщенным летним вкусом, ярким цветом и, конечно же, витаминами.
Салат на зиму с кабачками, помидорами и перцем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных кабачков
- 1,5 кг помидоров
- 4 болгарских перца
- 5-6 зубчиков чеснока
- 100 г сахара
- 1 ст. л. поваренной соли
- 1 ст. л. уксуса 9%
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
- Помидоры нарезать средними кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
- Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
- Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
- За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
- Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
- Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Салат из зеленых помидоров на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг зеленых помидоров
- 2-3 сладких перца
- 500 г моркови
- 500 г лука
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- Перец горошком
- Зелень петрушки и укропа – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать тонкой соломкой лук и перец, морковь натереть на крупной терке и обжарить подготовленные овощи на растительном масле.
- Помидоры нарезать мелко, соединить с обжаренными овощами и тушить 40 минут.
- Затем добавить сахар, соль, перец горошком и измельченную зелень и тушить еще 30 минут.
- Готовый салат разложить в стерилизованные банки, закатать и, укутав, оставить до полного остывания.
Салат "Кабачки по-корейски" на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок
- 1 морковь
- 1 огурец
- 1/2 сладкого перца
- Зонтики укропа – по вкусу
- Кинза или другая зелень – по вкусу
- 2/3 стакана яблочного уксуса
- 2/3 стакана растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Натереть кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
- Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой.
- Перемешать овощи, добавить мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
- Разложить овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
- Для заправки смешать уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
- Залить банки заправкой, закрыть крышками, встряхнуть. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
- Для консервирования салата прикрыть литровые банки крышками и стерилизовать 40 минут. Закатать, перевернуть вверх дном на полотенце и дать полностью остыть.
- Хранить кабачки по-корейски в прохладном месте.
Салат из баклажанов на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 6 кг баклажанов
- 6-8 шт. красного болгарского перца
- 3-4 шт. острого перца
- 200 г чеснока
- 0,5 стакана уксуса 9 %
- 0,5 стакана растительного масла
- 2 ст. л. соли
- 1 стакан сахара
Способ приготовления:
- Банки помыть с содой. Простерилизовать любым способом банки и крышки. Баклажаны помыть, отрезать хвостики.
- Баклажаны порезать вдоль и поперек на восемь частей.
- Посыпать солью ( 1-2 ст. ложки с горкой), перемешать и дать постоять 2 часа. Затем хорошо промыть.
- Залить холодной водой, дать закипеть. Варить 5 минут на среднем огне. Слить воду с баклажанов.
- Сделать маринад. Для этого помыть и очистить от семян сладкий перец. Очистить чеснок. Пропустить через мясорубку сладкий и горький перец, чеснок. Добавить растительное масло, соль, сахар и уксус и довести маринад до кипения.
- Отварные баклажаны залить рассолом, дать закипеть. Варить на среднем огне 5 минут.
- Баклажаны разложить в стерильные банки, закатать, перевернуть на крышки, укутать до полного остывания.
Салат из цветной капусты на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг цветной капусты
- 3 болгарских перца
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 120 мл воды
- 120 мл растительного масла
- 120 мл уксуса 9%
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. кардамона
Способ приготовления:
- Капусту очистить от листьев. Разобрать на соцветия и выложить в миску. Залить капусту кипятком на 10 минут.
- Морковь и перец очистить. Очистить лук.
- В большую кастрюлю сложить полосками нарезанный перец и полукольцами нарезанный лук. Добавить нашинкованную морковь и капусту без воды.
- В миску налить полстакана горячей воды и добавить специи. Добавить соль и сахар, влить уксус. Хорошо перемешать заливку.
- Залить овощи маринадом и оставить на 1 час. Разложить по банкам. Стерилизовать пол литровые банки 10-12 минут.
- Закатать и убрать в тепло на 12 часов. Хранить в погребе.