Сергей Притула с женой и тремя детьми отдыхает за границей

Как и большинство украинских звезд Сергей Притула улетел на отдых за границу. Вместе с ним жена и трое детей. Какую страну выбрала большая семья – неизвестно. Шоумен не рассекречивает курорт, однако делится милыми фото с сыном и дочерью, сообщает 24 Канал.

Ведущий рассказал, что они с Кристиной взяли с собой всех детей – 13-летнего Дмитрия, 3-летнюю Соломию и Стефанию, которой скоро исполнится два месяца. Малышка родилась 25 мая.

"Вот вам сердце из отпуска! Дети. Жена. Море. Книги. Сон. Отдыхом доволен. Чего и Вам желаю! Получать удовольствие. И от работы, и от отдыха," , – поделился шоумен.

Он дополнил публикацию милыми фото с детьми. На одном из кадров Сергей Притула с Соломией позировал на яхте в спасательных жилетах. На камеру девочка показывала сердечко. На другой фотографии он появился с Дмитрием, который был за штурвалом яхты.

Фото с фейсбука

Фото с фейсбука

В инстаграм-сторис Сергей Притула опубликовал еще одно трогательное фото с дочкой. Вместе они развлекались водными пистолетами. Похоже, пока Екатерина занимается младшей Стефанией, ведущий забавляет старших.