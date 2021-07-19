В Украине массово увольняются военные летчики

Украина уже через 10 лет может остаться без боевой авиации - советские самолеты отработают свой ресурс, сообщает Радио Свобода.

В то же время в Воздушных силах в последние годы становится все более критической еще одна проблема - военные летчики и летный состав - как новички, так и люди с опытом - массово уходят из Вооруженных сил Украины.

Журналисты поговорили и с теми, кто служит, и с теми, кто уже уволился, чтобы разобраться, почему это происходит. Сколько людей ушло в последнее время и какие проблемы, считают военные, необходимо решить?

Шум от работы нескольких авиационных двигателей на военном аэродроме в Миргороде разлетается на сотни метров вокруг. Техники раз за разом проверяют все системы.

"Проверяются все системы самолета, такие, как авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, авиационное вооружение. Проходят проверки специалистами по самолету и двигателю. После посадки мы также выполняем подготовку к повторному полету - устраняем (недостатки), если есть замечания летного состава. И происходит проверка всех самолетных систем", - перекрикивая авиадвигатели, объясняет работу инженерной службы на земле военнослужащий Александр.

Он - в армии уже 35 лет и сейчас заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе - именно после его подписи самолет получает добро на взлет.

Истребители торопливо выруливают со стоянки и направляются к взлетной полосе - в тридцатиградусную жару из двигателей вырываются еще более горячие струи воздуха. Уже через несколько минут борта взлетят.

В 831-й бригаде тактической авиации в Миргороде на вооружении 2 типа самолетов - истребители Су-27 и учебно-боевые L-39. Год выпуска новейшего - 1989-й, поэтому в бригаде уже есть летчики моложе техники, на которой они летают.

Александр - один из них. Как и большинство летчиков, он не показывает лица. Выпускник 2019 - отучился 5 лет, а теперь у него 5-летний контракт - летает на Су-27 и ему еще есть куда расти.

"На 5-м курсе мы уже осваивали этот самолет и проводили на нем полеты. У нас классность, конечно. Это классификация летчика за его уровнем подготовки и к возможности ведения боевых действий в определенных метеоусловиях. Она начинается с третьего, затем идет второй, первый класс и потом - летчик-снайпер. в настоящее время у меня - третий класс, но прохожу программу доподготовки летчика второго класса" , - рассказывает молодой офицер.

Но в последнее время в Воздушных силах обострилась проблема - рассказывают, все больше летного состава уходит. К примеру: в этом году уволились пятеро летчиков-истребителей, которые завершили обучение в 2016-м - а это половина выпуска именно этой специализации. В командовании Воздушных сил детализируют: речь идет не только о летчиках.

"За 2 последних года у нас освободилось около 140 человек летного состава. И в этом году планируют еще около 40 человек освободиться. Подготовка летчика уровня первого класса стоит примерно 150-180 миллионов гривен - в зависимости от типа летательного аппарата", - рассказывает представитель командования Олег Гаврилко.

Заработные платы летчиков в Воздушных силах ВСУ и структурах МВД

Здесь частично объясняют увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел через зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД. Говорят: хотят выровнять доход, ведь многие специалисты переучиваются на другую технику - с самолетов на вертолеты - и продолжают служить в авиации.

"Департамент финансов (Министерства обороны) поддержал эту идею, они согласовали данный доклад. Сейчас он находится в Генеральном штабе. К сожалению, пока положительного решения главнокомандующим (Русланом Хомчаком) о его подписании не принято", - объясняет Олег Гаврилко.

На видео - полет украинского истребителя МиГ-29. За его штурвалом - Вадим Ворошилов. Один из тех пяти летчиков-истребителей, которые уволились в этом году. И он говорит, что зарплата была последним пунктом из тех проблем, которые заставили уйти из армии, прежде всего летчики утопают в бюрократии.

"Я был начальником службы безопасности полетов - у меня было документации примерно 19 журналов и других планов. Папок в целом еще где-то 30. Служба состоит из одного человека - я должен вести учет, аудит и плюс проводить занятия с летным составом, которые касаются непосредственно безопасности полетов.

Однажды я подсчитал, что должен был проводить занятия в течение 61 часов в неделю. При рабочем времени, расчетном в неделю, - 41 час. Это только служба безопасности полетов, есть штурманская служба, воздушно-огневая и тактическая подготовка - все это должно проводиться с летным составом", - объясняет засилье бюрократии и административной работы Вадим Ворошилов.

То, что документации в армии много, известно давно. Проблема только усугубляется из-за увольнения - говорят, люди уходят, а бюрократия остается. Чем выше звание - тем больше бумаг. А летчики прежде всего должны летать. В реальности же - примерно 70% времени уходит на письменный учет и отчеты, подтверждает проблему и действующий летчик Александр:

"Конечно, хотелось бы уменьшения количества этой бумажной работы, но она нужна. В то же время много очень бумажной работы, которая не нужна".

Офицер говорит, что летают довольно интенсивно, пока не начинают сравнивать с тем временем, которое проводят в воздухе летчики из стран-партнеров:

"Летчик в среднем, статистически, летает 40-50 часов в год. С другими годами рост в этом есть, но если брать другие государства и государства-члены НАТО, к которым мы так стремимся, то это смешные цифры, скажем так. У них летчик летает гораздо больше".

Тактическая авиация давно не воюет, но постоянно дежурит - в боевой готовности как часть противовоздушной обороны, чтобы перехватывать нарушителей границы. Или на аэродромах вблизи Донбасса. И такие дежурства длятся месяцами - времени на семью и близких просто нет, на собственном опыте объясняет Вадим Ворошилов:

"В связи с тем, что летного состава критически не хватает, то дежурств, например, у меня за прошлый год, получилось 8 месяцев. Позапрошлый год вышло 10 месяцев дежурств. А 2 месяца - это месяц очередного отпуска и месяц после отпуска выполнить некоторые полеты на аэродроме базирования и вернуться обратно в место несения боевого дежурства".

Большинство года военные летчики, объясняют они, проводят на боевых дежурствах - в подчинении ООС или в системе ПВО, а времени для близких не остается

Есть в этих дежурствах и финансовая проблема. Когда летчик подчинен операции Объединенных сил - не получает никаких доплат. Когда стоит на боевом дежурстве в составе системы ПВО - получает +100 гривен в день, но только за первую неделю. Далее выплат не предусмотрено.

Чтобы хоть как-то удержать выпускников в армии, в 2019-м Верховная Рада увеличила первый контракт для них с 5 до 10 лет. Главный редактор издания militaryaviation.in.ua Денис Томенчук говорит, что решения проблем это не даст:

"В этом случае государство применило административно-командный способ, самый простой способ - увеличить срок контракта для выпускников учебного заведения. Но все, кто идет, поступает на обучение на летчика - это в основном люди мотивированы.

Они знают, почему они туда идут. И, соответственно, у них ожидания - что они будут служить, приносить пользу государству, будут что-то делать полезное. А когда сталкиваются с тем, что подход в системе - формализм, формализм к подготовке, к безопасности. Они все видят. Где искать мотивацию?"

В командовании говорят, что готовят и другие изменения, но это требует времени - хотят дать право летчикам уходить на пенсию после 20 календарных лет выслуги - это 5 лет обучения и 15 лет службы. Олег Гаврилко разъясняет планы:

"Когда летный состав имеет 15 "календарей" (после первого 10-летнего контракта), я думаю, большая часть летного состава, который планирует увольняться, подумает и 5 лет дослужит к пенсии. И тогда уже в 20 лет выслуги пойдут в жизнь с пенсией.

Далее в Харьковском национальном университете Воздушных сил создан Институт гражданской авиации, который уже работает. Мы планируем давать достойный курс иностранного языка для изучения. И далее получение сертификатов CPL i PPL, чтобы при выходе на пенсию военный пилот имел право работать в гражданской авиации".

Денис Томенчук много общается с летчиками - и бывшими и теми, кто служит сейчас. Список армейских проблем, говорит, длинный - кроме бумажной нагрузки, отношения командования или даже возможности реализовать полученный опыт.

"Практически каждый год летчики отправляются на курсы или на обучение - в Великобританию, в США или другие страны. Люди возвращаются реально с практическим опытом. Это не вопрос переобучения на другой самолет - это по планированию, внутренней работы, как ее построить. Бывает, их назначают на должность, но реально они этот опыт не могут никак реализовать. И думают: зачем это все было?"

Украинские Воздушные силы довольно часто летают вместе с партнерами из стран НАТО. Но, как говорят летчики, которые уволились, этот опыт почти никак не анализируют, а не систематизируют и не используют. И, соответственно, о нем не знают все летчики.

А, к примеру, добавляют, при подготовке курсантов почти не изучают тот опыт, который украинские летчики получили во время боев в Донбассе.

"На уровне учебной литературы - к сожалению, ничего не было. Была, конечно, магистерская работа - везде указывали: "учитывая опыт АТО", но по факту ничего не было. С тех пор изменений - относительно курса боевой подготовки или теоретической подготовки летного состава - не было. Только по выживанию поступали рекомендации - проводили занятия относительно выживания летного состава после покидания летательного аппарата на той территории", - рассказывает Вадим Ворошилов, который закончил университет в 2016 году.

Еженедельно украинские военные летчики поднимают свои самолеты в воздух. Как объясняет молодой офицер Александр, без этого не обойтись:

"Мы же не можем остановиться в воздухе - встать, открыть капот и что-то подумать. Там времени мало. Поэтому требуется большой профессионализм, и для этого только один путь - это как можно чаще летать".

Ресурса в украинских боевых самолетов хватит на ближайшие 10 лет - уже сейчас поломки во время полетов бывают довольно часто, отмечают специалисты. Воздушные силы теряют людей и рискуют остаться без техники, если проблемы не начнут решать, добавляет говорит Денис Томенчук:

"Государство должно сконцентрировать внимание на этой проблеме и решать комплексно - не только давайте мы резко поднимем заработную плату, а вот забудем о ремонте либо не будем ставить вопрос закупки техники. Авиация - это средство сдерживания. Если мы не будем вкладывать в авиацию, то наши возможности обороны значительно уменьшатся".

Вадим Ворошилов после увольнения уже не скрывает свое лицо за штурвалом истребителя МиГ-29. За время службы он налетал более 400 часов и сделал более тысячи вылетов. Во время учебы даже не допускал, что уволится сразу после первого контракта и променяет военную авиацию на гражданскую.