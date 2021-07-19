В Иране прошли массовые протесты из-за водного кризиса

В Иране из-за сильнейшей за полвека засухи на юго-востоке страны в более чем 100 городах наблюдается нехватка воды. В результате протестов из-за водного кризиса погиб один человек, сообщает Страна.ua.

"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина" , - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.

Сообщается, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха. По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне, то есть испытывает острую нехватку воды.

Вместе с этим в стране ухудшается ситуация с коронавирусом. Президент Роухани заявил, что страна может столкнуться с пятой волной.