В Днепре неизвестные на ходу расстреляли автобус с пассажирами

В Днепре неизвестные расстреляли автобус с пассажирами. Инцидент произошел, когда водитель автомобиля двигался по Центральному мосту, сообщает ТСН.

В автобус, который курсирует по маршруту сто двадцать четвёртом, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. В результате чего в авто "вылетело" боковое окно.

"Прибыв на место, обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек совершили выстрел в направлении автобуса с предмета, похожего на пистолет. В результате было повреждено боковое стекло автобуса" , - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Правоохранители обследовали территорию лесополосы, однако стрелков не обнаружили. Не нашли их и по состоянию на утро понедельника, 19 июля.