Зеленский ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией

Во время рабочего визита в Грузию Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе.

Президент отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Во время посещения Ингурского моста Глава Украинского государства пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19.

Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

В то же время самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Президент заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.