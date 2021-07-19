У женщин больше антител к коронавирусу - ученые

Новое исследование, проведенное в Израиле, показало, что уровень антител к COVID-19 меняется в зависимости от возраста и биологического пола, сообщает Вести.

Исследователи проанализировали более 26 тысяч образцов крови, собранных у зараженных COVID-19, тех, кто был вакцинирован против коронавируса, и тех, кто пережил заболевание без прививки и бессимптомно.

Ученые сравнили мужчин и женщин одинакового возраста, заразившимся или привитым примерно в одно и то же время. Среди женщин уровень антител был выше по сравнению с уровнем у мужчин того же возраста. У мужчин повышение уровня антител наблюдалось примерно с 35-летней возрастной группы.

Итогом исследований стала идея, что стимулировать иммунитет в зависимости от пола и возраста нужно по-разному. Как именно, пока неизвестно.