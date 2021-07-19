В Кремле назвали причину, которая мешает встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что мешает встрече лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина, об этом сообщают иностранные СМИ.

Так, Песков заявил, что Украина "последовательно пытается подорвать значимость Минских договоренностей, говоря, что их нужно заменить, что они уже вроде как мертвы...".

"Что затрудняет реализацию идеи двусторонней встречи: помимо главного, касающегося невыполнения Минских договоренностей, это то, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократический президент, который наводит порядок, и демократию в его стране, и, конечно, такое отношение явно не коррелирует с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от них путем возбуждения уголовного дела", - сказал представитель Кремля.

Можно догадаться, что он имел в виду борьбу Зеленского с российской пропагандой на Украине и возбуждение уголовного дела против откровенно пророссийских "политиков" , лидеров партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Отметим, что Песков традиционно отрицает участие России в войне на Донбассе.