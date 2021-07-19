Как украинцам будут пересчитывать пенсии: график на три года

В Украине в ближайшие три года в результате роста размера минимальной зарплаты гарантированная пенсия для тех, кто выполнил определенные условия, увеличится с 2600 до 3066 грн. Согласно закону, для отдельных категорий минимальная пенсия не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных принятой Верховной Радой бюджетной резолюцией. Ближайшее повышение ожидается в декабре этого года.

Как будет меняться размер гарантированной пенсии:

с 1 декабря 2021-го – 2600 грн пенсия (6500 грн минималка);

с 1 октября 2022-го – 2 680 грн пенсия (6700 грн минималка);

с 1 января 2023-го – 2 870 грн пенсия (7176 грн минималка);

с января 2024-го – 3 066 грн пенсия (7665 грн минималка).

Отметим, что такой размер минимальной выплаты (меньше быть не может, а больше – да) касается только тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Требования по стажу для женщин составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

Общий пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет. Но выходить в этом возрасте на заслуженный отдых могут только те, кто выполнил требования по стажу. И эти требования будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027-го.

К примеру, уже в 2028-м в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа; в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.