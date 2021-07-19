В Германии увеличилось число жертв, погибших из-за наводнения

Число погибших в результате масштабного наводнения на западе Германии возросло до 163 человек, сообщает Зеркало недели.

Согласно информации полиции Кобленца, в понедельник в Рейнланд-Пфальц количество жертв наводнения возросло до 117 человек, а по меньшей мере 749 человек получили ранения.

Пока точно неизвестно, сколько людей остаются пропавшими без вести. В Северном Рейне-Вестфалии было зарегистрировано 46 смертей. Власть несколько раз объявляла об увеличении количества жертв.

Местные жители часто не могут связаться со своими близкими из-за того, что проблемы с телефонной связью все еще не решены.