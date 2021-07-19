Илон Маск оценил мем о себе и полете Джеффа Безоса в космос

Глава SpaceX Илон Маск оценил мем о себе и основателе компании Amazon Джеффе Безосе. Поводом для шуток стал предстоящий полет Безоса на борту космического корабля New Shepard к границе космоса, сообщает УНИАН.

Шуточный коллаж изображает сцену из фильма "Звездные войны: Эпизод II-Атака клонов", во время которой Падме Амидала говорит с Энакин Скайуокер. Вместо лиц киногероев наложены лица Маска и Безоса.

"Хаха" , — написал инженер в комментариях к мему о себе и полете Безоса в космос.

Мем высмеивает тот факт, что полет Джеффа Безоса будет суборбитальным. Это означает, что он не выйдет на орбиту, а только коснется края космоса.

Полет компании Безоса Blue Origin намечен на 20 июля. Корабль должен стартовать с космодрома в Техасе. Предполагается, что он поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты.

С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк, которая прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она не смогла побывать в космосе.

Также на борту полетит 18-летний студент Оливер Дэмен, который занял место неизвестного мецената, выигравшего благотворительный аукцион.