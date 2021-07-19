Тариф на воду: стоимость горячей ванны в регионах

Хотя жара +35 в Украине не располагает к тому, чтобы нежиться в горячей ванне (мечты больше о прохладном душе), возможно, и в такое время есть любители подобного релакса, сообщает Слово и дело.

Стоимость горячей ванны мы рассчитывали исходя из среднего объема в 160 литров. При это мы учитывали только горячую воду, без разбавления холодной.

Самая дорогая горячая ванна получилась в Луцке – 18,83 грн. В этом городе тариф на поставку горячей воды – 117,72 грн за тысячу кубических литров (при наличии счетчика). Дешевле всего принять ванну в Одессе – 12,02 грн.

В Северодонецке (Луганская область) горячая ванна стоит 18 грн, в Житомире – 17,8 грн, в Ивано-Франковске – 17,6 грн, в Чернигове – 17,07.

В Киеве горячая ванна будет стоить 15,97 грн. Тысяча кубических литров горячей воды в столице стоит 99,79 грн при наличии счетчика.