Идеальная тренировка для начинающих на все тело за 8 минут

Упражнения помогут быть в форме, встречать утро или день энергичнее и избежать напряжения, которое накапливается в нашей мускулатуре. Из-за него мы часто чувствуем себя медлительными, а наше настроение ухудшается, сообщает Natinfitness.

Эта тренировка идеальна, как для начинающих, так и для продвинутых, когда времени мало, а тренировку пропускать нельзя. Вам нужен только коврик и бутылочка воды.

Мышцы: Прокачаем пресс, грудь, руки, ягодицы, ноги, спину и мышцы кора.

Время работы и отдыха: Длительность упражнения 30 сек, затем 10 секунд отдыха. Во время отдыха вы видите следующее упражнение. Всего 13 упражнений. Предупреждение: перед занятием фитнесом обязательно проверьте состояние своего здоровья.

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