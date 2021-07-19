Израиль вновь вводит коронавирусные ограничения

Правительство Израиля вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, сообщает Лента.Ру.

По словам министра, участвовать в различных мероприятия "будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID" . Он подчеркнул, что это обязательное требование, а не рекомендация.

Ужесточение ограничений вызвано распространением мутации "дельта"-варианта COVID-19. Беннет призвал всех граждан, кто еще не сделал прививки, немедленно пройти вакцинацию.

В июне в Израиле отменили все карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако позже правительство вернуло масочный режим из-за роста числа заболевших индийским штаммом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "дельта"-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19.