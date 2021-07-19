К законопроекту президента об олигархах подали более тысячи поправок

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что к президентскому законопроекту №5599 о деолигархизации подали ко второму чтению более тысячи поправок. К "ресурсному" законопроекту – более 10 тысяч, сообщает Слово и дело.

"И так по двум наиболее резонансным законопроектам следующей сессии: закон об олигархах №5599 - подали 1230 поправок, "ресурсный" законопроект №5600 чуть больше, около 10 300 поправок", - написал Железняк.

Оба эти законопроекта уже проголосованы парламентариями в первом чтении 1 июля этого года.