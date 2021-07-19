Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС - Зеленский

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Украины, заявляет президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную (повестку дня - ред.) с Европейским союзом. Ближайшая цель – это старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве. Следующая стадия - подготовка промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации" , - сказал Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.

По словам Зеленского, "продолжающаяся агрессия Российской Федерации, гибридные атаки, оккупация суверенных территорий направлены на то, чтобы ломать путь к интеграции с ЕС".

"Потому важно движение навстречу, важна поддержка со стороны Европейского Союза" , - добавил он.

Президент поблагодарил председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и европейских лидеров за признание европейских стремлений своих ассоциированных партнеров.