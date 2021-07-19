Зеленский назвал Украину, Грузию, Молдову "сестрами"

Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие российских военных и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему Европейскому континенту, сообщает Деловая столица.

Об этом опрезидент сказал, выступая на Батумской международной конференции со ссылкой на Новости Донбасса.

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран [Украины, Грузии, Молдовы], тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента" , — сказал Зеленский.

В этой связи глава государства призвал Европейский Союз предоставить Украине, Грузии и Молдове возможность стать частью ЕС "как странам, которые разделяют общие ценности».

"Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, и за этот выбор территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше. Мы знаем, что это временно, но насколько это временно, во многом зависит от вас, уважаемые европейцы" , — подчеркнул Зеленский.

Украину, Грузию и Молдову Зеленский назвал «тремя сестрами».