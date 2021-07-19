В столице зафиксировали самый теплый день за 141 год

В Киеве зарегистрировали очередной температурный рекорд – 16 июля был самый теплый день за 141 год, сообщает Корреспондент.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,8°, что на 0,4° выше рекордного значения температуры для этого дня в 1931 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая температура воздуха на 7,6° превысила соответствующую климатическую норму.

Отметим, что это уже 14 температурный рекорд в Киеве с начала лета. Всего с начала года в столице Украины установлено 23 температурных рекорда.