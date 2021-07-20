Анонсирован пересмотр рабочих дней в 2022 году

В Украине в следующем году могут сделать выходными 7-8 марта, а также 27-28 июня, перенеся рабочие дни на ближайшие после праздников субботы, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров.

Как отмечается в документе, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году 8 марта – Международного женского дня и 28 июня – Дня Конституции Украины, правительство будет рекомендовать работодателям перенести рабочие дни.

В частности, рекомендуется перенести рабочие дни с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.