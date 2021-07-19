Удостоверения УБД станут доступны в приложении "Дія"

Удостоверения участников боевых действий (УБД) интегрируют в приложение "Дія" в октябре текущего года, сообщает Деловая столица.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" , — сказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

По его словам, в приложение планируется внести не только удостоверения УБД, но и всех категорий, которыми занимается министерство.

"Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет доступен в приложении «Дія" , — добавил он.

Ведомство также работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.