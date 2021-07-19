Санду о похищении Чауса: точка еще не поставлена

Украина и Молдова продолжают сотрудничество в деле о похищении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщает Деловая столица.

"Да, было неприятно, то, что случилось с этим судьей, и мы ждем… Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной" , — заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью изданию "Коммерсант".

Президент также добавила, что между Украиной и Молдовой "есть и другие серьезные вопросы" .