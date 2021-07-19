Санду о похищении Чауса: точка еще не поставлена
Украина и Молдова продолжают сотрудничество в деле о похищении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщает Деловая столица.
"Да, было неприятно, то, что случилось с этим судьей, и мы ждем… Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", — заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью изданию "Коммерсант".
Президент также добавила, что между Украиной и Молдовой
"есть и другие серьезные вопросы".
"Например, вопрос Днестра. Мы будем настаивать на решении этого вопроса. ЕС будет помогать нам с этим вопросом. С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", — сказала Санду.