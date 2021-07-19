В МИД прокомментировали заявление о "развороте" Украины на Восток
Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это — членство в ЕС и НАТ, сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Деловая столица.
"Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит", — отметили в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о возможном "развороте" Украины на Восток.
"Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неизбежен. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один — национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", — добавил Николенко.