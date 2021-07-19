В МИД прокомментировали заявление о "развороте" Украины на Восток

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это — членство в ЕС и НАТ, сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Деловая столица.

"Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит" , — отметили в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о возможном "развороте" Украины на Восток.