Известковый налет и ржавчина: как почистить акриловую ванну

Часто мы используем ванну не по назначению: моем грязные детали, стираем, чистим грязную обувь или купаем домашних любимцев после прогулки. Все это приводит к появлению грязи и налета, которые потом сложно отмыть, сообщает 24 Канал.

О преимуществах и недостатках акриловых поверхностей, как правильно за ними ухаживать и советы, которые помогут быстро и легко отчистить ванну.

Особенности акриловой ванны

Современные магазины сантехники часто предлагают ванны изготовлены именно из этого материала. Он имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества акриловых ванн:

Хорошо удерживают тепло (за полчаса температура падает всего на 1 градус).

Акрил не подвержен коррозии.

Легко чистятся водой и мочалкой.

На поверхности санитарного акрила, из которого изготавливают качественные ванны, не может появиться плесень.

Широкий выбор моделей в магазинах.

Недостатки:

Материал не может похвастаться своей прочностью.

Очень быстро появляются царапины.

В акриловые ванны нельзя лить кипяток и надолго оставлять их мокрыми.

Через чувствительность этого акрила, ванны из этого материала нужно чистить с особой осторожностью.

Как правильно чистить

Рекомендуем часто проводить очистку с помощью мочалки и воды, чтобы предотвратить серьезные загрязнения и появление накипи. Чистить акриловую сантехнику, используя специальные моющие средства, можно только 2 раза в месяц.

Сода

Если загрязнения не сильные, с ними легко справится сода. Намочите поверхность ванны и мочалку, насыпьте пищевой соды и хорошо потрите. Ваша ванная станет белой и чистой.

Лимонная кислота

Сода вряд ли справится с желтыми пятнами и устаревшей накипью. В этом случае воспользуйтесь лимонной кислотой. Растворите в воде пакетик порошка, соблюдая пропорции 15 граммов на стакан воды. Промокните мочалку в растворе, нанесите на поверхность ванны и оставьте на 20 минут. После этого помойте ванну моющим средством для сантехники и тщательно смойте проточной водой.

Лимонная кислота размягчит известковый налет, а профессиональный раствор поможет убрать остатки.

Не забудьте одеть защитные перчатки перед работой с кислотой или другими едкими средствами.

Царапины

Акриловые ванны очень легко повредить. Скрыть царапины можно с помощью мелкой наждачной бумаги. Если вся ваша ванная потускнела и потеряла вид, можно легко вернуть ей блеск. Приобретите средство для полировки на основе воска, нанесите мягкой салфеткой, ополосните водой поверхность и вытрите насухо.

Ржавчина

Для того, чтобы почистить акриловую ванну от ржавчины, приобретите профессиональное моющее средство. Нанесите его на поверхность и распределите мочалкой. Следуйте инструкции и смойте средство водой.

Какие средства категорически запрещено использовать

Выбирать моющие средства для акриловых ванн нужно очень тщательно. Никогда не используйте для очистки: