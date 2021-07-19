Зеленский подписал Декларацию Батумского саммита

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Декларация Батумского саммита, одобренная главами государств Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы, подписала с целью укрепления трехстороннего сотрудничества относительно европейской интеграции и подтверждения своих обязательств сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.