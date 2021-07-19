Украина может ввести самоизоляцию для невакцинированных

Министерство здравоохранения Украины предлагает обязать всех невакцинированных лиц, въезжающих в Украину, проходить 14 дней самоизоляции или 7 дней, если после этого срока они получат отрицательный ПЦР-тест.

"Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта", - подчеркнули в ОП.

В сообщении говорится, что от этого обязательства предлагается освободить лишь украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления данного требования в силу.

Помимо того премьер-министр Денис Шмыгаль указал на необходимость создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за минувшую неделю впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19 – до 3460, что на 253 больше, чем неделей ранее.

В настоящее время иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.