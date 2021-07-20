9 пищевых продуктов, заморозить которые вы никогда бы не додумались
Зачем выбрасывать остатки продуктов, если их можно... заморозить! Это один из лучших способов избежать пищевых отходов. К примеру, вы знали, что с десяток продуктов: недопитый сок, остатки любимого сыра сыра, даже яйца – из холодильной камеры лучше переместить в морозилку, сообщает 24 Канал.
Далее список продуктов, которые можно замораживать, чтобы есть их, когда захочется, а не чтобы, не дай бог, не испортились.
Яйца
В морозильной камере яйца могут храниться до полугода. Как заморозить? Разбейте яйца, срок годности которых истекает, в миску. Перемешайте, посолите, перелейте в контейнер (или в формочку для льда) и поставьте в морозилку.
Сыр
Сыр перед замораживанием – потрите. В таком виде его удобно добавлять в омлеты, пиццу, пасту, использовать для горячих бутербродов. Перед замораживанием заверните сыр во влагостойкую и воздухонепроницаемую упаковку, например в пакет с зип-застежкой.
Свежие грибы
Тщательно очистите грибы (ножом, сухой или слегка влажной тряпкой), сложите на ровную поверхность и заморозьте (без отваривания). После чего ссыпьте грибочки в пакет.
Сливочное масло
Сливочное масло в замороженном виде можно хранить до трех месяцев – в полиэтиленовом пакете или фольге. Перед замораживанием порежьте его на порционные кусочки.
Молоко
Перелив в чистые пластиковые бутылки, не доливая 2 – 3 см, заморозьте. Сохраняется такое молоко до 6 недель без потери вкусовых качеств.
Вино
Остатки вина можно замораживать, разлив в контейнеры для льда. Винный лед пускайте в ход при приготовлении соусов, супов и вторых блюд.
Сок
Замораживание сока на зиму – куда более разумный способ побаловать себя витаминами в холодное время года. Пастеризация убивает пользу продукта.
Хлеб
Излишки хлеба можно спасти – заморозив их. После размораживания при комнатной температуре хлеб остается таким же, как и до замораживания.
Орехи
Замораживание – лучший способ хранения орехов. Положите орехи в вакуумный контейнер и спокойно храните до 4 месяцев.