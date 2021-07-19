iPhone 13 получит функцию Android-смартфонов

Новые смартфоны Apple получат функцию постоянно включенного экрана, сообщает Лента.Ру.

В своем сообщении аналитик Bloomberg Марка Гурмана подтвердил, что iPhone 13 выйдут с функцией постоянно активного экрана. Она позволит выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки смартфона. К подобным видам информации относятся время, дата, прогноз погоды, уведомления и прочее.

Подобная функция, которая имеет условное название Always-On-Display, используется в смартфонах на Android многих производителей. Также данная особенность присутствует в умных часах Apple Watch.

Специалист объяснил, что при работе Always-On-Display информация отображается на дисплее с низкой частотой обновления. В случае демонстрации времени картинка может обновляться с частотой один раз в минуту. Данная опция как правило используется в девайсах с OLED-экраном.

Также Гурман напомнил, что смартфоны серии iPhone 13 получат более производительный чип Apple A15 Bionic и экранный вырез меньшего размера. Дисплей аппаратов будет иметь частоту обновления до 120 герц.