Мэр Франковска призвал вернуть христианскую этику в школы

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал вернуть в школьную программу уроки христианской этики, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что "в программу новой украинской школы для учащихся 5-9 классов не попала ни одна из программ нравственно-духовного направления". Несколько программ по основам христианской этики успешно прошли комиссию по этике.

"Я считаю, что изучение христианской этики нужно и всегда актуально! Это часть нашей культуры! Мое мнение разделяет Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета и готовит письмо в Министерство образования и науки с просьбой дополнить список и включить в него христианскую этику" , — написал Марцинкив в Facebook.

Ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив неоднократно говорил, что геи и атеисты не могут быть патриотами.