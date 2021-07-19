Черника с радиацией: эксперты проверили ягоды со стихийных базаров

В Украине начался сезон черники и на базарах появилась долгожданная ягода. Но с ней нужно быть осторожным, поскольку каждый год Госпродпотребслужба находит в чернике Цезий-137 - опасный для человека радионуклид, сообщает РБК-Украина.

Журналисты сделала контрольную закупку черники и проверили ее в лаборатории. Для проверки ягоды брали на обычных рынках, где есть сертификаты и на стихийных. Интересно, что и там, и там цена одинаковая - 90 гривен за килограмм.

Проверка показала, что все ягоды можно есть. Такой результат журналисты получили впервые за несколько лет. Допустимая норма цезия для дикой черники составляет 500 беккерелей на килограмм. Для фермерской ягоды - только 70 беккерелей.

Самая чистая черника оказалась на ярмарке на Печерске - 24 Бк/кг. В чернике с Лукъяновского рынка почти 135 Бк/кг. Ягода со стихийного рынка возле официального базара показала 181 Бк/кг. Худший результат - у черники возле метро Лесная - 218 Бк/кг.

Цезий-137 накапливается в мышцах и других органах. Если в организме будет большая его концентрация, то это приведет к нарушениям работы сердца, почек и печени. Но для этого нужно съесть очень много загрязненной черники.

Автор: Роман Мирончук