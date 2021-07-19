Теракт на рынке в Ираке: десятки погибших и раненых

На рынке в багдадском районе Мадинат ас-Садр прогремел взрыв. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 25 человек и около 50 получили ранения, сообщает NEWSru.

Взрывное устройство сработало в часы, когда на рынке, расположенном в районе с преимущественно шиитским населением, было многолюдно. Взрыв привел к значительным разрушениям.

В силовых структурах классифицировали произошедшее как теракт. Предположительно самодельное взрывное устройство было оставлено на рынке и приведено в действие дистанционно. Но следствие не исключает, что теракт мог быть осуществлен смертником.