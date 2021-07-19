США и Германия смогли договориться по «Северному потоку-2»

США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по российскому трубопроводу «Северный поток-2», сообщает Лента.Ру.

Источники утверждают, что ситуация «выглядит неплохо». При этом оговаривается, что переговоры еще идут, но «стороны близки к соглашению», которое предотвратит повторные санкции США против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Ранее 19 июля стало известно, что судно "Академик Черский" начнет укладку «Северного потока-2» в водах Германии.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.