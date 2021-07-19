Украинцы сутки не могут вылететь из Афин

Украинские туристы застряли в Греции. Дело в том, что вылет самолета рейса Афины-Киев авиакомпании Wizzair постоянно переносится, сообщает РБК-Украина.

"Сутки не можем вылететь из Афин рейсом Wizzair W66268. Должны были лететь вчера в 21:35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени" , - заявили пассажиры.

Последнее сообщение о переносе полета было отослано в час ночи. Украинцам сообщили, что рейс перенесли почти на сутки. В три часа ночи туристов отвезли в отель.

"Сейчас привезли к самолёту и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолет. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки" , - добавили туристы.

Автор: Роман Мирончук