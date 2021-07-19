Появились подробности последних минут жизни главы Гаити

За несколько мгновений до того, как он был убит, президент Гаити Жовенель Моиз несколько раз звал на помощь, сообщает Лента.Ру.

Подробности о последних минутах жизни лидера страны приводит газета Miami Herald.﻿ Услышав стрельбу около резиденции, Моиз на протяжении десяти минут безуспешно пытался вызвать собственную службу безопасности. Затем он позвонил комиссару гаитянской национальной полиции.

«Они стреляют у дома... Мобилизуйте людей!» , — сказал президент Гаити, отметив, что его жизнь в опасности.

После этого воцарилась тишина, а затем раздались звуки выстрелов. Как рассказал газете офицер полиции, он тут же отдал своей команде приказ садиться в машины и выдвигаться в резиденцию президента.

Газета отмечает, что звонки из резиденции также получили как минимум три человека. На условиях анонимности они рассказали, что ворвавшиеся в здание преступники продолжали разговаривать с кем-то по телефону, чтобы опознать Моиза. Нападавшие обыскали весь дом, прежде чем обнаружили главу государства. После этого убийца выстрелил в него «без разговоров».