Кипр разрешил въезд привитым вакциной CoronaVac

Кипр разрешил въезд привитым вакциной CoronaVac
Фото: COVID.Pixaby

Правительство Кипра приняло решение открыть границу для вакцинированных иностранцев. В частности, это также касается людей которые вакцинировались китайским препаратом CoronaVac, сообщает РБК-Украина.

По информации Cyprus Flight Pass отныне пересечь границу республики разрешено:

  • Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов.
  • Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery.
  • Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.

Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно:

  • Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой поездки.
  • Вакцина AstraZeneca - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Pfizer - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Moderna Vaccine - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sputnik - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sinopharm - после завершения необходимых доз вакцины;
  • Вакцина Sinovac (CoronaVac) - после завершения необходимых доз вакцины.

Автор: Сергей Пышкин

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