Кипр разрешил въезд привитым вакциной CoronaVac
Правительство Кипра приняло решение открыть границу для вакцинированных иностранцев. В частности, это также касается людей которые вакцинировались китайским препаратом CoronaVac, сообщает РБК-Украина.
По информации Cyprus Flight Pass отныне пересечь границу республики разрешено:
- Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов.
- Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery.
- Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass.
Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.
Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно:
- Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой поездки.
- Вакцина AstraZeneca - после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Pfizer - после завершения необходимых доз вакцины;
- Moderna Vaccine - после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sputnik - после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sinopharm - после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sinovac (CoronaVac) - после завершения необходимых доз вакцины.
Автор: Сергей Пышкин