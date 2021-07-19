Кипр разрешил въезд привитым вакциной CoronaVac

Правительство Кипра приняло решение открыть границу для вакцинированных иностранцев. В частности, это также касается людей которые вакцинировались китайским препаратом CoronaVac, сообщает РБК-Украина.

По информации Cyprus Flight Pass отныне пересечь границу республики разрешено:

Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов.

Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery.

Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.

Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно:

Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой поездки.

Вакцина AstraZeneca - после завершения необходимых доз вакцины;

Вакцина Pfizer - после завершения необходимых доз вакцины;

Moderna Vaccine - после завершения необходимых доз вакцины;

Вакцина Sputnik - после завершения необходимых доз вакцины;

Вакцина Sinopharm - после завершения необходимых доз вакцины;

Вакцина Sinovac (CoronaVac) - после завершения необходимых доз вакцины.

Автор: Сергей Пышкин