В Киеве возобновилось движение по тоннелю на улице Телиги

Движение транспорта по тоннелю на ул. Елены Телиги в Киеве после сильной грозы восстановили, сообщает Интерфакс-Украина.

"Над ликвидацией подтопления в туннеле работали две спецмашины спасателей и дорожных служб: использовали мотопомпу и плавающую помпу КАРСа, было задействовано два стационарных насоса" , - говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор".

Отмечается, что тоннель затопило в результате мощного ливня, прошедшего накануне в столице.

"За 40 минут в некоторых районах города выпало до 80% месячной нормы осадков. Пять мощных насосов в туннеле на ул. Елены Телиги не справились со стихией - произошло стремительное наполнение водой тоннеля" , - отметили в ведомстве.

В "Киевавтодоре" добавили, что менее чем за час со всех прилегающих улиц и дворов прибыло около 3700 куб. м воды.