Интервал между дозами CoronaVac могут сократить - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac могут сократить с 28 до 14 дней, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, которое транслировалось на Facebook-странице МОЗ Украины.

“По AstraZeneca (интервал между первой и второй дозой — ред.) остается 12 недель. Пока новых данных не появлялось, и национальная техническая группа экспертов этот вопрос не пересматривала” , - заявил он.

"Что касается вопроса по CoronaVac, то сейчас появляются исследования о том, что можно уменьшать срок до 14 дней между первой и второй дозой. Сейчас этот вопрос рассматривается" , - добавил министр.

Кроме того, Ляшко убежден, что китайская вакцина от коронавируса CoronaVac в ближайшее время будет признана на уровне ЕС.