Блинкен провел встречу с Тихановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 19 июля, встретился с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. Встреча прошла в Вашингтоне, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в Telegram-канале оппозиционерки. На встрече также присутствовали заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Политики "обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованные режимом, нелегальную миграцию в Литву, как попытку мстить ЕС".

Тихановская призвала власти США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, расширить помощь репрессированным, политзаключенным и их семьям.

Также она выступила за увеличение количества стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.

Белорусская оппозиционерка попросила проинформировать Кремль в том, что подписанные контракты и соглашения с Александром Лукашенко не будут признаны юридически и аннулируются.

Также Тихановская призвала Белый дом усилить политическое и экономическое давление на Лукашенко.