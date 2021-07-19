Украина получит тесты для определения штамма Дельта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит Украине тесты для выявления штамма коронавируса Дельта. Тесты должны прибыть уже на этой неделе, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.

"На этой неделе ожидаем от Всемирной организации здравоохранения поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на Дельту. Это нам позволит наряду с секвенированием проводить еще дополнительное ПЦР-тестирование" , - отметил министр.

Он пояснил, что тесты позволят отобрать биологический материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не Дельта - это".

С помощью этих тестов будет определяться уровень циркуляции в стране штамма Дельта.