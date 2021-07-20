Президент Южной Кореи бойкотировал Олимпиаду из-за "мастурбации"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отказался от поездки на Олимпийские игры, которые начнутся в Токио 23 июля, сообщает Страна.ua.

В свою очередь, параллельно был отменен запланированный ранее первый саммит президента Южной Кореи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга, информирует пресс-секретарь южнокорейского лидера Пак Су Хён.

По словам пресс-секретаря, переговоры о проведении саммита провалились из-за "неуместных" слов заместителя главы дипломатической миссии Японии в Сеуле Хирохисы Сомы. Японский посол, отвечая на вопрос репортера о предстоящем саммите, обвинил Муна в том, что он "мастурбирует", затягивая решение о встрече на высшем уровне.

"Это было неприемлемое замечание. Мы должны были принять во внимание настроения наших людей. (...) Атмосфера внутри Голубого дома стала скептичной по отношению к визиту" , - заявил в разговоре с изданием Nikkei Asia высокопоставленный южнокорейский чиновник, попросивший не называть его имени.

В то же время, власти Южной Кореи потребовали от японской стороны принять меры во избежание повторения подобных инцидентов. В ответ генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като осудил слова японского посла, но не уточнил, будет ли он уволен из дипломатической миссии.

Однако, несмотря на конфликт, президент Южной Кореи выразил надежду, что Япония безопасно и успешно проведет Олимпийские игры, поскольку это "фестиваль мира во всем мире".