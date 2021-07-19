На Прикарпатье в ДТП погиб футболист

На Прикарпатье в ДТП погиб футболист
Фото: Игорь Цимбалистый.Twitter

В городе Бурштын Ивано-Франковской области 19 июля, в ДТП погиб украинский футболист Игорь Цимбалистый, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы полиции в Ивано-Франковской области авария произошла около 6:15 утра, на дороге столкнулись легковое авто и грузовик.

219219505_6266107700096484_7342664502268
frankivsk.police

Установлено, что 36-летний местный житель, который был за рулем автомобиля Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Tata.

В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, а три пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

219267350_6266107863429801_7498636738712
frankivsk.police

По сообщению СМИ, одним из пассажиров оказался футболист Цимбалистый, который умер в больнице, не приходя в сознание.

Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения. Установлено, что водитель был трезвым.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics