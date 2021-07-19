Израиль нанес авиаудар по Сирии

Сирийский город ас-Сафира под Алеппо подвергся воздушной атаке израильских военных, сообщает Лента.Ру.

По утверждению госканала Ikhbariya, войска ПВО отражают нападение. Информации о жертвах и разрушениях нет.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла из танков опорный пункт на территории Сирии. Были выпущены несколько десятков снарядов по зданию опорного пункта сирийской армии в районе Кунейтры на юге страны. В результате атаки никто не пострадал, но само строение было разрушено.