В США назвали главные проблемы развития вооружений в РФ

В США назвали главные преграды для развития вооружений в России. Об этом написали эксперты американской исследовательской корпорации RAND в своем докладе, сообщает Лента.Ру.

По их словам, России отчасти удалось модернизировать устаревшие вооружения и создать их новые типы, чтобы успешно конкурировать с США в данной сфере. В качестве примера уникальных российских систем приводятся танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковая ракета «Циркон». Также отмечается, что Москва смогла преодолеть ряд проблем, возникших в 90-х годах, и теперь сроки создания новых вооружений в стране примерно такие же, как в Штатах.

Тем не менее, по мнению экспертов, Россия сталкивается с рядом проблем в данной отрасли, а ее оборонные предприятия отстают от американских. Так, среди препятствий специалисты называют относительно низкую производительность труда, недостаток кадров в сфере НИОКР и санкции со стороны западных стран.