На Житомирщине во время потасовки застрелили мужчину

В Бердичеве убит 53-летний мужчина, в которого выстрелил резиновыми пулями приехавший из столицы молодой человек. Один из выстрелов оказался смертельным. Местный житель умер до приезда "скорой", сообщает Страна.ua.

По информации отдела коммуникаций полиции в Житомирской области несколько мужчин встретились в одном из магазинов Бердичева. Между ними возник словесный конфликт, который перерос в выяснение отношений.

Один из участников потасовки выхватил нож. Другой позвал на помощь 32-летнего приятеля, который ранее приехал в Бердичев, и тот прибыл с устройством для отстрела резиновых пуль.

"Предварительно установлено, что дальше схватка продолжалась уже между прибывшим и пострадавшим. Последний размахивал ножом, а оппонент, в свою очередь, применил устройство для отстрела резиновых пуль. В результате полученное огнестрельное ранение привело к смерти 53-летнего бердичевца" , - сообщили в полиции.

Местный житель скончался еще до приезда скорой. Молодой человек, который стрелял, пытался бежать, но уже через час полиция нашла его в травмпункте, куда он самостоятельно обратился с ножевым ранением руки.

Во время осмотра у киевлянина нашли устройство для отстрела резиновых пуль, зарегистрированное в установленном законом порядке. На месте происшествия нашли вещественные доказательства, резиновые пули, гильзы и холодное оружие.