Безос и члены его команды готовятся к первому туристическому космическому полету

Основатель сети онлайн-торговли Amazon, миллиардер Джефф Безос и члены его команды проводят подготовку к первому туристическому космическому полету ракеты New Shepard компании Blue Origin. Он должен состояться во вторник, 20 июля. Blue Origin New Shepard будет запущен из Техаса, сообщает Обозреватель.

Этот полет будет означать финальный этап его испытаний. Вместе с Безосом будут его брат Марк, а также самый старший человек, который отправится в космос, – 82-летняя летчица Уолли Фанк и самый младший – студент-физик, сын нидерландского бизнесмена 18-летний Оливер Деймон.

Безос и Уолли Франк

Ракета является полностью автоматизированной и не потребует управления со стороны персонала – миссия станет первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц. Полет будет длиться 11 минут.

Оливер Деймон

Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте BlueOrigin 20 июля в 12:30 дня по Киеву.

Безос на ракете New Shepard собирается подняться выше над Землей, чем его британский конкурент Ричард Брэнсон – основатель Virgin Galactic, на своем ракетоплане VSS Unity. Он совершил первый туристический полет до предела космоса 11 июля.