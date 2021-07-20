Инвесторов предостерегли от акций и биткоина

Соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс в интервью CNBC предостерег инвесторов по всему миру от вложений в акции и биткоины, сообщает Лента.Ру.

По словам Тайса, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены, что в скором будущем может обернуться «схлопыванием» «пузыря», в результате которого цены сильно упадут.

"Рынок сильно переоценен с точки зрения будущих доходов [компаний-эмитентов акций]. Мы плодим долги, которых никогда не видели" , — сказал Тайс.

По его словам, обвал фондового рынка неизбежен, хотя точный срок предсказать почти невозможно.

Нынешние инвесторы, по мнению финансиста, охотятся за доходностью своих вложений на уровне 3-5 процентов и при этом рискуют потерять 40 процентов инвестированных средств в случае обвала.

Тайс получил известность в качестве профессионального инвестора, делающего «медвежьи» ставки — на снижение котировок. Во время мирового финансового кризиса 2008 года он продал фонд Prudent Bear, в котором выступал управляющим. В настоящее время он консультирует ETF (инвестфонд, акции которого торгуются на бирже) AdvisorShares Ranger Equity Bear, так же специализирующийся на игре на понижение.