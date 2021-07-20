В России обнаружили частную тюрьму с крематорием

В России в Ленинградской области журналисты обнаружили заброшенный дом, а под ним – бетонный бункер с явными признаками еще недавно действующей тюрьмы, а под баней на той же территории был замаскирован крематорий, сообщает Сегодня.

Об этом написало российское издание 47news. Сообщается, что дом, в котором, судя по всему, еще недавно размещалась частная тюрьма, расположен в 40 километрах от Петербурга на территории полузаброшенного коттеджного поселка.

Дом, в котором была тюрьма / 47news

Вход в бункер под домом был замаскирован под гаражные ворота, за которыми находилась бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства.

Коридор с камерами / 47news

В найденном в бункере помещении находятся камеры с двухъярусными кроватями, так назваемые "шконки", встроенные унитазы и рукомойники. Отмечается, что камеры закрывались на стальные двери, замки на которых якобы точная копия тех, что в настоящей российской тюрьме "Кресты". Помещение перегорожено клетками.

Камера в тюрьме / 47news

"Коридор заканчивается решеткой и дверным проемом. За ним помещение, это пункт охраны – бетонная стенка по пояс, стоящая буквой "П". Внутри шлейф оборванных проводов в воде и розетки" , – описывают увиденное журналисты.

В камере / 47news

Также журналисты обнаружили место для охраны, разъемы для компьютеров и видеонаблюдения.

В домике, напоминающем баню, на территории двора, также нашли потайной лаз, откуда попадаещь в колодец глубиной в несколько бетонных колец, на дне которого печь, по размерам подходящая под человеческое тело.

Что интересно, российским властям об этой тюрьме, судя по всему, стало известно как минимум год назад. Так, соседи рассказали журналистам, что тогда в доме работал Следственный комитет и тогда были сделаны фотографии казематов в исходном состоянии – стальные двери, на них номера и закрытые на щеколду "кормушки". В камерах – глазки видеонаблюдения.

Как выяснили журналисты, первым владельцем недвижимости был сотрудник УФСИН, который ушел в отставку еще в 2004 году, а после него петербуржец с армянской фамилией Мкртычан, которую он официально сменил впоследствии на Эскобар.