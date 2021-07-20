Новые профессии и условия работы: как и почему изменится рынок труда
В Украине уже через 10 лет может появится целый ряд новых профессий. Рабочий день изменится, популярными станут удаленная работа и "свободное" рабочее место. Востребованными останутся только те сотрудники, которые смогут обучиться новым навыкам и технологиям, сообщает Обозреватель.
Как и почему изменится рынок труда в Украине?
Часть профессий изменится, а большинство исчезнет
Информационные технологии проникнут во все сферы жизни, а новые востребованные навыки будут совмещать технологии и креатив. Кроме того, все больше будут цениться те, кто владеет "мягкими навыками" (эффективное взаимодействие в команде).
Кто может лишиться работы:
- все, кто выполняет рутинные и монотонные задачи, низкоквалифицированные работники (грузчики, фасовщики и т.д.);
На кого будет высокий спрос:
- на тех, кто занимается креативом, связан с общением с людьми.
Работники будут диктовать условия работодателю
В Украине из-за старения населения и миграции квалифицированных работников за границу дефицит на рынке труда обострится.
"Это приведет к нехватке квалифицированных работников, у которых появится возможность диктовать условия сотрудничества работодателю", – говорится в исследовании.
Все это приведет к новой культуре: работодатели будут вынуждены создавать более лояльные условия, горизонтальные системы управления, при которых ответственность равномерно разделяется и нет четких задач и руководителя над каждым исполнителем.
Гибкий рабочий график
Все вышеперечисленные процессы приведут к изменениям графика работы. Эксперты сходятся во мнении, что популярностью будут пользоваться гибкий рабочий день и удаленный труд. Вместе с тем появятся и новые задачи: как создать командный дух, правильно организовать работу и контролировать эффективность.
"В 2030 году на рынке труда, вероятно, будут наблюдаться дисбалансы, связанные с несоответствием потребностей рынка в отдельных специальностях и стремлений современной молодежи выбирать престижные и модные профессии", – говорится в отчете.
Новые правила в офисах
Свободный рабочий стол. За каждым сотрудником не будет закрепленного рабочего места: кто первый пришел, тот и занял. Это станет результатом, в том числе, и увеличения количества удаленщиков.
Возможность ходить на работу с детьми. Новый тренд: инклюзивность. Рабочие места станут адаптированными для украинцев с инвалидностью и родителей, которые смогут приходить на работу вместе со своими детьми.
В целом же главный навык будущего – желание и способность к развитию и обучению. Стремительное развитие технологий не оставляет других шансов: те украинцы, которые хотят быть востребованными через 10 лет, уже сейчас должны инвестировать свое время в изучение новых технологий и собственных способностей. И полезным может оказаться не столько знание программирования и новых технических возможностей, сколько навыки правильной и комфортной коммуникации с людьми.