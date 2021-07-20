Новые профессии и условия работы: как и почему изменится рынок труда

В Украине уже через 10 лет может появится целый ряд новых профессий. Рабочий день изменится, популярными станут удаленная работа и "свободное" рабочее место. Востребованными останутся только те сотрудники, которые смогут обучиться новым навыкам и технологиям, сообщает Обозреватель.

Как и почему изменится рынок труда в Украине?

Часть профессий изменится, а большинство исчезнет

Информационные технологии проникнут во все сферы жизни, а новые востребованные навыки будут совмещать технологии и креатив. Кроме того, все больше будут цениться те, кто владеет "мягкими навыками" (эффективное взаимодействие в команде).

Кто может лишиться работы:

все, кто выполняет рутинные и монотонные задачи, низкоквалифицированные работники (грузчики, фасовщики и т.д.);

На кого будет высокий спрос:

на тех, кто занимается креативом, связан с общением с людьми.

Работники будут диктовать условия работодателю

В Украине из-за старения населения и миграции квалифицированных работников за границу дефицит на рынке труда обострится.

"Это приведет к нехватке квалифицированных работников, у которых появится возможность диктовать условия сотрудничества работодателю" , – говорится в исследовании.

Все это приведет к новой культуре: работодатели будут вынуждены создавать более лояльные условия, горизонтальные системы управления, при которых ответственность равномерно разделяется и нет четких задач и руководителя над каждым исполнителем.

Как изменятся навыки. Источник: Исследование Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности"

Гибкий рабочий график

Все вышеперечисленные процессы приведут к изменениям графика работы. Эксперты сходятся во мнении, что популярностью будут пользоваться гибкий рабочий день и удаленный труд. Вместе с тем появятся и новые задачи: как создать командный дух, правильно организовать работу и контролировать эффективность.

"В 2030 году на рынке труда, вероятно, будут наблюдаться дисбалансы, связанные с несоответствием потребностей рынка в отдельных специальностях и стремлений современной молодежи выбирать престижные и модные профессии" , – говорится в отчете.

Новые правила в офисах

Свободный рабочий стол. За каждым сотрудником не будет закрепленного рабочего места: кто первый пришел, тот и занял. Это станет результатом, в том числе, и увеличения количества удаленщиков.

Возможность ходить на работу с детьми. Новый тренд: инклюзивность. Рабочие места станут адаптированными для украинцев с инвалидностью и родителей, которые смогут приходить на работу вместе со своими детьми.

В целом же главный навык будущего – желание и способность к развитию и обучению. Стремительное развитие технологий не оставляет других шансов: те украинцы, которые хотят быть востребованными через 10 лет, уже сейчас должны инвестировать свое время в изучение новых технологий и собственных способностей. И полезным может оказаться не столько знание программирования и новых технических возможностей, сколько навыки правильной и комфортной коммуникации с людьми.