Французская компания впервые продала искусственное сердце

Искусственное сердце, созданное французской компанией Carmat, было имплантировано пациенту в Италии в ожидании донорского органа. Для этой сделки компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом «Эсон» (Aeson), сообщает Радио Свобода.

Об этом событии официально объявлено 19 июля, после чего акции Carmat на фондовом рынке стремительно подорожали. Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе.

Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson был разрешена в Европе с декабря 2020 года. Сделаная операция, как заявляет пресс-служба Carmat, знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

Агентство France-Presse сообщило, что до сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции (150 тыс. евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.

Искусственное сердце Aeson созданное для пациентов с терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.